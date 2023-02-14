Путін готується не до миру, а до нової війни — Столтенберг напередодні «Рамштайну»

Рамштайн для України

Столтенберг під час зустрічі глав Міноборони НАТО в Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив на брифінгу у Брюсселі, що НАТО має забезпечити Україні зброю, необхідну «для перемоги у цій війні».

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Про це він заявив напередодні дев'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн». Президент Росії Володимир Путін не готується до миру, а замість цього «готується до нової війни», зазначив Столтенберг.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру, ми бачимо навпаки, він готується до нових війн, нових наступів і нових атак», — сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО знову наголосив, що НАТО має зробити все, щоб забезпечити Україні зброю, необхідну їй для перемоги у війні з Росією.

«Це жорстока війна на виснаження, отже, битва за логістику», — додав Столтенберг, коментуючи потреби України в більшій кількості озброєння та переговори про можливе надання Україні літаків.

Наразі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО формату «Рамштайн» у Брюсселі, під час якої обговорюватимуть зміцнення Альянсу і подальшу підтримку України.

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу будуть забезпечувати Київ «тим, що йому потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру».