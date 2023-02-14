«Рамштайн-9»: допомога Україні триває, але про літаки поки що не йдеться

ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

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Про це за результатами засідання контактної групи повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Проте він підкреслив, що новин про постачання винищувачів Україні в нього поки що немає.

Остін зазначив, що в пріоритеті наразі навчити українських військових користуватись новими системами ППО та доставити їх на поле бою. Крім того, працюють і над постачанням артилерії та бронетехніки.

Втім, він додав, що США не можуть перешкоджати іншим країнам у постачанні бойових літаків.

За словами Ллойда, Пентагон не бачить ознак того, що Росія накопичує свої літаки для масштабної авіаційної атаки.

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що питання постачання винищувачів Україні не термінове, але дискусія триває.