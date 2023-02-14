Російські шпигуни в Європі намагаються перешкодити постачанню зброї в Україну — розвідка

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Російська шпигунська мережа продовжує активно діяти в європейських країнах.

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Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки МО України.

«Одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії», — зазначив представник ГУР Андрій Черняк.

За його словами, останнім часом російська шпигунська мережа зосередилась на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

«Росію цікавить вся Європа як «зона впливу». Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що Путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз», — підкреслив розвідник.

🔻 2 лютого в українській розвідці заявили, що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня.

🔻1 лютого Данілов заявляв, що Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні.

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що наразі Росія активно готується до наступальних дій, ймовірно, у Луганській області.