Росіяни наступають на п'яти напрямках у трьох областях — Генштаб

Наступ РФ

Армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Росіяни зазнають значних втрат, йдеться у зведенні.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка — Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, пишуть у Генштабі.

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ обстріляла з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них — Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь — Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.

На Луганщині через відсутність металевих жетонів керівництво зобов’язало підрозділи 20-ї армії РФ носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому папері військовослужбовець повинен зазначити інформацію про себе та особистий номер, пишуть у Генштабі.

Щоб мотивувати особовий склад до наступу, росіянам обіцяють добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному військовому за кілометр просування.

У Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї науковців, зазначають у зведенні. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження армії РФ. Також ЗСУ збили два ворожих літаки - Су-24М та Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, а також склад боєприпасів росіян, пишуть у Генштабі.

🔻 13 лютого у Генштабі повідомляли, що РФ завдала 4 ракетних удари та здійснила 85 пострілів з РСЗВ за добу – Генштаб

🔻 10 лютого Генштабі повідомили, що РФ проводить фільтраційні заходи на окупованих територіях.

🔻 6 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках.