Росія вже програла — генерал Міллі

Підсумки «Рамштайну»

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наголосив, що Росія вже програла, як стратегічно, так оперативно і тактично.

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Про це він повідомив після засідання «Рамштайну».

«Путін гадав, що Україна - це легка здобич, і він залишиться безкарним. Путін помилився. Україна залишається вільною та незалежною. НАТО й коаліція ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія перебуває у світовому вигнанні. Україна надихнула весь світ своєю хоробрістю та стійкістю», — сказав він.

Міллі також зазначив, що не треба ніколи відкидати спроможності РФ напасти на Київ, але зараз немає жодних істотних вказівок на це.

«Росія вже програла. Росія платить величезну ціну на полі бою. Для Путіна це була війна вибору. Ми підтримуємо Україну, щоб країна зберігала належну військову потужність. Ми колективно підтримуємо обороноздатність України. Перед обличчям варварського захоплення українці залишаються стійкими», — зауважив генерал США.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.