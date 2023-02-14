звіт британської розвідки

РФ намагається просунутися на більшості напрямках, але їй бракує потужності – британська розвідка

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Ілюстративне фото/Український танк на передовій у Бахмуті, Донецька область, Україна, 12 лютого 2023 року
Ілюстративне фото/Український танк на передовій у Бахмуті, Донецька область, Україна, 12 лютого 2023 року AP - Libkos
Автор тексту: Олександра Стара
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За останні три дні сили ПВК Вагнера майже напевно досягли невеликих успіхів навколо північних околиць міста Бахмут на Донбасі.

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Проте організована українська оборона в цьому регіоні триває. Ймовірно, російські війська мало просунулись на південь від міста, зазначає розвідка.

«Росія, ймовірно, прагне звести нанівець деякі успіхи, досягнуті українськими силами протягом вересня-листопада 2022 року: існує реальна можливість того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жеребець», – йдеться в огляді.

Загалом, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази наступати на більшості напрямків, але вони не зосередили достатньої наступальної бойової потужності на жодному з напрямків для досягнення вирішального ефекту.

 

🔻 13 лютого британська розвідка повідомила, що «РФ не знає, де буде наступ ЗСУ, тому посилює позиції на двох напрямках».

🔻 2 лютого британська розвідка повідомила, що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня.

 

 

 

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