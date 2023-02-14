Союзники планують надати 100 млрд євро допомоги Україні – Міноборони Естонії

Фінансова допомога

Брюссель – Військова та супутня підтримка буде надана впродовж поточного року.

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Про це заявив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

«Якщо взяти всі країни Контактної групи з питань оборони України, то наш спільний ВВП – близько 50 трильйонів, а може, навіть більше. І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів», – зазначив міністр.

За словами очільника естонського відомства, партнерам Києва варто «перейти до спільної закупівлі зброї».

«Ми б хотіли, аби ЄС спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність», – наголосив Певкур.

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🔻 14 лютого глава міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що «союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні».

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу будуть забезпечувати Київ «тим, що йому потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру».