Союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні — Остін

Рамштайн для України

Ллойд Остін та Олексій Резніков на зустрічі у Брюсселі

Брюссель – Найближчим часом Україні нададуть системи ППО Patriot та SAMP/T, танки «Леопард» та «Челленджер», зауважив глава міноборони Сполучених Штатів у виступі.

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Про це міністр оборони США заявив на дев’ятій зустрічі у форматі «Рамштайн», яка стартувала у Брюсселі.

Зустріч Рамштайн у Брюсселі REUTERS - POOL

Зустріч Рамштайн у Брюсселі REUTERS - POOL

Зустріч Рамштайн у Брюсселі REUTERS - JOHANNA GERON

Україна вже досягла значних успіхів на полі бою, зауважив Ллойд Остін. Це вдалося завдяки мужності та рішучості українських воїнів та підтримці Заходу, загальна сума якої сягнула з квітня близько $50 млрд, зауважив глава міноборони.

Він пообіцяв, що союзники продовжуватимуть надавати військову підтримку. Зокрема, вже погоджено постачання в Україну систем Patriot від США, Німеччини та Нідерландів та SAMP/T від Франції та Італії, танків «Леопард» від Німеччини, Польщі, Канади, Іспанії, Португалії, Норвегії та Нідерландів та бойових танків від США та Чехії.

Також продовжується навчання українських воїнів. Ці кроки допоможуть Україні покращити ситуацію на фронті, зауважив Ллойд Остін.

Наразі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, під час якої обговорять зміцнення Альянсу і подальшу підтримку України.

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