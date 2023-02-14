США готують для України рекордний пакет допомоги вартістю $10 млрд – WP

Допомога від США

Також до річниці вторгнення США оголосять про нові санкції проти Росії, повідомляє The Washington Post.

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Сполучені Штати готують для України рекордний пакет допомоги загальною близько $10 млрд, адже війна дійшла до переломного моменту. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Пакет включатиме військову допомогу, пряму бюджетну підтримку та буде приурочений до річниці російського вторгнення. Приблизно в цей же час США також оголосять про нові санкції проти Росії, пише видання.

Останніми місяцями війна на сході України йде повільно, і жодна зі сторін не має значної переваги, зазначає медіа. Представники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія розпочне наступ, а Україна — контрнаступ, йдеться у публікації.

Враховуючи важливість цього моменту, віцепрезидентка США Камала Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас збираються відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки, а президент Байден наступного тижня їде до Польщі, пише WP.

Посадовець з адміністрації Байдена, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, зазначив, що Білому дому все важче отримувати підтримку такого рівня допомоги від двох палат Конгресу Сполучених Штатів.

🔻 10 лютого стало відомо, що Україна залучить $6 млрд гранту від США на соціальний захист та підтримку економіки

🔻 2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган повідомив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн.

🔻26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.