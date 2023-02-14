США не виключають передачу або реекспорт винищувачів F-16 Україні — FT

Літаки для України

Питання надання літаків обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела у Вашингтоні.

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Американські чиновники визнають, що, швидше за все, нададуть Києву «досконалішу авіацію у разі затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн».

За даними видання, питання надання літаків обговорять на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі вже сьогодні.

Для Києва питання постачання винищувачів не менш важливе, ніж надання боєприпасів, зазначили співрозмовники FT.

Головну увагу на зустрічі в Брюсселі буде приділено постачанню Україні боєприпасів та систем протиповітряної оборони, оскільки саме це необхідно українській армії на тлі наступу Росії.

«Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО», — зауважив співрозмовник FT.

Також, за даними видання, на зустрічі у форматі «Рамштайн» може обговорюватися встановлення безпосередніх контактів між Україною та західними компаніями з виробництва зброї.

Наразі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, під час якої обговорять зміцнення Альянсу і подальшу підтримку України.

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🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.