США не готові постачати Україні ATACMS через брак запасів – Politico

Постачання зброї і техніки

Вашингтон стурбований тим, що йому не вистачить далекобійних ракет для відбиття власних загроз.

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Про це пише Politico з покликанням на власні анонімні джерела.

Під час останніх зустрічей у Пентагоні офіційні особи США повідомили представникам Києва, що у них немає запасних армійських тактичних ракетних систем, повідомляють виданню джерела, обізнані з переговорами.

Передача ATACMS на поле бою в Східній Європі зменшить запаси Америки та зашкодить готовності американських військ до майбутньої боротьби, зазначає Politico.

«З будь-яким пакетом ми завжди враховуємо нашу готовність і власні запаси, забезпечуючи Україні те, що їй потрібно на полі бою», – сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

За його словами, «існують інші шляхи надання Києву можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях».

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🔻 8 лютого США схвалили продаж Польщі HIMARS і ATACMS на суму до $10 млрд.