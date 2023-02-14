США не готові постачати Україні ATACMS через брак запасів – Politico
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Вашингтон стурбований тим, що йому не вистачить далекобійних ракет для відбиття власних загроз.
Про це пише Politico з покликанням на власні анонімні джерела.
Під час останніх зустрічей у Пентагоні офіційні особи США повідомили представникам Києва, що у них немає запасних армійських тактичних ракетних систем, повідомляють виданню джерела, обізнані з переговорами.
Передача ATACMS на поле бою в Східній Європі зменшить запаси Америки та зашкодить готовності американських військ до майбутньої боротьби, зазначає Politico.
«З будь-яким пакетом ми завжди враховуємо нашу готовність і власні запаси, забезпечуючи Україні те, що їй потрібно на полі бою», – сказав високопоставлений чиновник Пентагону.
За його словами, «існують інші шляхи надання Києву можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях».
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🔻 8 лютого США схвалили продаж Польщі HIMARS і ATACMS на суму до $10 млрд.