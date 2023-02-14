Тепер над Румунією: у повітряному просторі країни помітили шпигунську кулю

Невеликий шар виявила система повітряного спостереження ВПС Румунії 14 лютого близько 12:30. Він знаходився на висоті 11 тисяч метрів над землею.

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Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони Румунії.

Два літаки МіГ-21 румунських ВПС зі складу бойової служби Повітряної поліції під командуванням НАТО вилетіли з 86-ї авіабази Фетешті близько 12:40.

Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах.

Літаки знаходилися в районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу.

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