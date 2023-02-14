Україна має перемогти зло на полі бою — Резніков

ПІДСУМКИ «Рамштайну»

Міністр оборони України Олексій Резніков демонструє носовичок із зображенням винищувача перед круглим столом НАТО на засіданні «Рамштайну»

За словами міністра оборони, під час засідання «Рамштайну» провідною думкою було «єдність усіх навколо України заради перемоги України». А ще цитата Столтенберга, що «швидкість рятує життя».

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Про це Олексій Резніков розповів журналістам за результатами засідання, передає Interfax-Україна.

У засіданні взяли участь 54 делегації.

#Ramstein 9 has begun.

It’s going to be a very productive day.

Will share the details with you after we finish. pic.twitter.com/vSZYceklBN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

«Антикремлівська коаліція зростає. Я чітко почув меседжі від усіх представників - повна підтримка України до перемоги, і перемоги, як всі вважають, на полі бою, а також швидкість, своєчасність і стабільність - ці тези звучали саме так», — підкреслив Резніков.

Met with NATO SG @jensstoltenberg

Thanked him for his consistent support of Ukraine.

NATO declared russia the most significant and direct threat.

While our soldiers defend peace in Europe, Ukraine has de facto joined NATO. I am doing my best to make it happen de jure. pic.twitter.com/CAezNXHgjh — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

Загалом, міністр оборони зазначив що дуже задоволений результатами Рамштайну.

«Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони навчалися на тій техніці, яку нам дають, і ухвалене рішення надавати, – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій», — зауважив він.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що питання постачання винищувачів Україні не термінове, але дискусія триває.