Уряд України призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони
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Також Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого призначив п'ятьох заступників МВС, повідомили у Telegram-каналі Уряд online.
Ними стали: Богдан Драп’ятий, Катерина Павліченко, Олексій Сєргєєв, Василь Тетеря та Леонід Тимченко.
Крім того, Інну Ящук призначили державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.
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Водночас Кабмін звільнив першого заступника та заступника міністра оборони: Івана Руснака та Олега Гайдука та заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Котія.
🔻 10 лютого Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів
🔻 7 лютого у ВР проголосували за призначення Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ України та Василя Малюка головою СБУ
🔻 7 лютого Кабмін призначив трьох керівників ОДА.
🔻24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОВА:Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київщини Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. Він замінив на посту Кирила Тимошенка.