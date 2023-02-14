Уряд України призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони

КАДРОВІ ЗМІНИ

Також Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого призначив п'ятьох заступників МВС, повідомили у Telegram-каналі Уряд online.

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Ними стали: Богдан Драп’ятий, Катерина Павліченко, Олексій Сєргєєв, Василь Тетеря та Леонід Тимченко.

Крім того, Інну Ящук призначили державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.

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Водночас Кабмін звільнив першого заступника та заступника міністра оборони: Івана Руснака та Олега Гайдука та заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Котія.

🔻 10 лютого Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів

🔻 7 лютого у ВР проголосували за призначення Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ України та Василя Малюка головою СБУ

🔻 7 лютого Кабмін призначив трьох керівників ОДА.

🔻24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОВА:Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київщини Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. Він замінив на посту Кирила Тимошенка.