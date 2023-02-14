У Румунії знову зафіксували землетрус, магнітудою вже 5,7 бала

ЗЕМЛЕТРУС У РУМУНІЇ

Поштовхи від землетрусу відчували в кількох місцях в районі Олтенії, а також у Бухаресті. Пошкоджено кілька будівель у Тиргу-Жіу, Бая-де-Араме та Дробета-Турну-Северін, повідомляє Digi24.

Реклама Читати продовження

У місті Тирґу-Жіу також були пошкоджені автівки, повідомив мер міста в ефірі Digi24.

«З будівлі мерії на автівки у дворі впало кілька урн, ми проводимо оцінку. Ми евакуювали персонал, але інтенсивність землетрусу була дуже високою та більш тривалої порівняно з вчорашнім», – сказав він.

У Європейсько-середземноморському сейсмологічному інституті зазначили, що землетрус був зафіксований о 15:16 в місті Тиргу-Жіу.

#Earthquake 9 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 12 min ago (local time 15:16:51). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/tF665i6QJZ pic.twitter.com/d10M9Oi8f0 — EMSC (@LastQuake) February 14, 2023

🔻 14 лютого у Румунії зафіксували землетрус магнітудою в 5,3 бала

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані. Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищила 37 тисяч осіб.

🔻 В ніч на 6 лютого землетрус магнітудою у 4,5 бали стався у Румунії. Також поштовхи зафіксували і в сусідній Молдові.

🔻 6 лютого у Казахстані стався землетрус магнітудою MPV 5,4.