ЗЕМЛЕТРУС У РУМУНІЇ

У Румунії знову зафіксували землетрус, магнітудою вже 5,7 бала

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У Румунії знову стався землетрус
У Румунії знову стався землетрус © EMSC / Twitte
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Поштовхи від землетрусу відчували в кількох місцях в районі Олтенії, а також у Бухаресті. Пошкоджено кілька будівель у Тиргу-Жіу, Бая-де-Араме та Дробета-Турну-Северін, повідомляє Digi24.

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У місті Тирґу-Жіу також були пошкоджені автівки, повідомив мер міста в ефірі Digi24.

«З будівлі мерії на автівки у дворі впало кілька урн, ми проводимо оцінку. Ми евакуювали персонал, але інтенсивність землетрусу була дуже високою та більш тривалої порівняно з вчорашнім», – сказав він.

У Європейсько-середземноморському сейсмологічному інституті зазначили, що землетрус був зафіксований о 15:16 в місті Тиргу-Жіу.

 

🔻 14 лютого у Румунії зафіксували землетрус магнітудою в 5,3 бала

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані. Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищила 37 тисяч осіб. 

🔻 В ніч на 6 лютого землетрус магнітудою у 4,5 бали стався у Румунії. Також поштовхи зафіксували і в сусідній Молдові.

🔻 6 лютого у Казахстані стався землетрус магнітудою MPV 5,4.

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