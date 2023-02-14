У Туреччині внаслідок землетрусу загинуло 5 громадян України — МЗС

НАСЛІДКИ ЗЕМЛЕТРУСУ

В їх числі родина з Запоріжжя. 46-річна Юлія разом із двома синами десяти та п’яти років перебували в Туреччині з квітня минулого року. Їх знайшли у місті Антак'я під завалами зруйнованого будинку.

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Про це Укрінформу повідомив родич загиблих.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих. З постраждалого півдня Туреччини також евакуюють 22 українських громадян.

Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано десять українців.

Сім вважаються зниклими, їхні пошуки тривають. Двоє осіб може перебувати під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС. Одна людина госпіталізована, її стан стабільний.

Згідно з даними станом на 14 лютого, внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії загинуло більше 37 тисяч осіб. Турецька влада стверджує, що в країні загинули 31 974 людини. За даними ООН і уряду, в Сирії жертвами землетрусу стали понад 5 800 осіб.

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🔻10 лютого у Туреччині з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.

🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻7 лютого з-під завалів у Туреччині врятували двох українців.