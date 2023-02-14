У ЄС створять спецгрупу з використання заморожених активів для відновлення України

Кошти на відбудову України

Робочу групу створить Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper). Про це йдеться у порядку денного засідання комітету, що відбудеться 15 лютого, пише «Інтерфакс—Україна».

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Як випливає із порядку денного, це затвердження відбудеться без обговорення, повідомляє видання.

При цьому у тексті не уточнюється, про які самі активи йдеться. Та останнім часом керівники інститутів ЄС неодноразово виступали з заявами, що для відновлення України мають використовувати саме російські активи, йдеться у публікації.

Також напередодні саміту Євросоюзу 9 лютого посадовець з ЄС повідомив журналістам, що лідери Євросоюзу в рамках обговорення допомоги Україні планували просунутися в питанні використання заморожених російських активів. Але йдеться не про конфіскацію коштів, зазначив він.

«Це режим санкцій, а не режим конфіскації. Режим санкцій означає, що ви можете використати гроші, але ви повинні їх повернути, коли зміниться політика», — сказав чиновник.

Також він зазначив, що ці активи на суму приблизно 300 млрд євро розподілені в різних фінансових структурах.

Відповідаючи на запитання, він підтвердив, що ці гроші «не можуть бути витрачені безповоротно», йдеться у публікації.

«Що можна зробити - це використовувати їх. Отримати прибуток від 300 млрд євро і використати ці кошти для відновлення. (...) Така теорія. Але це має бути зроблено конкретно. Спочатку потрібно виявити ці кошти, отримати доступ до них, визначити механізм (використання)», - цитує видання посадовця з ЄС.

🔻 20 січня повідомлялося, що Швейцарія готова передати заморожені активи РФ на відновлення України, однак банки — проти.

🔻Станом на 25 листопада Швейцарія вже заморозила активів РФ на €7,2 мільярда.

🔻 9 січня у мін'юсті Литви повідомили, що країна не передаватиме Україні російські активи без погодження ЄС.