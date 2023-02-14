навчання для українських прокурорів

Франція почала навчання з розслідування воєнних злочинів для прокурорів з України

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Франція почала навчання з розслідування воєнних злочинів для прокурорів з України
Франція почала навчання з розслідування воєнних злочинів для прокурорів з України © La France en Ukraine/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара

У навчальному курсі в Парижі беруть участь 18 прокурорів та поліцейських.

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Про це повідомила пресслужба посольства Франції в Україні.

«Курс, організований посольством Франції в Україні та Національною школою суддів Франції, відкрив Костянтин Аблазов, радник-посланник посольства України у Франції», – йдеться в повідомленні.

🔻 4 лютого генпрокурор Ніімеччини Петер Франк заявив, що Берлін зібрав сотні доказів воєнних злочинів РФ.

🔻 3 лютого Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ.

🔻 26 січня заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд повідомила, що трибунал для РФ може запрацювати влітку.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

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