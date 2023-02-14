навчання для українських прокурорів

Франція почала навчання з розслідування воєнних злочинів для прокурорів з України

У навчальному курсі в Парижі беруть участь 18 прокурорів та поліцейських.

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Про це повідомила пресслужба посольства Франції в Україні.

«Курс, організований посольством Франції в Україні та Національною школою суддів Франції, відкрив Костянтин Аблазов, радник-посланник посольства України у Франції», – йдеться в повідомленні.

« Le 13 février, 18 procureurs et policiers 🇺🇦ont débuté une formation sur les crimes de guerre à #Paris.

Co-organisé par l’ambassade de🇫🇷en🇺🇦 et l’École nationale de la magistrature🇫🇷ce stage a été ouvert par M. Kostiantyn Ablazov, Ministre-conseiller de l’Ambassade d’🇺🇦 en🇫🇷. pic.twitter.com/hW2Gb2Vorz — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) February 14, 2023

🔻 4 лютого генпрокурор Ніімеччини Петер Франк заявив, що Берлін зібрав сотні доказів воєнних злочинів РФ.

🔻 3 лютого Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ.

🔻 26 січня заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд повідомила, що трибунал для РФ може запрацювати влітку.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.