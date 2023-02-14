Фінляндія також бере участь у «танковій коаліції» – Міноборони

Леопардова коаліція

Про участь Гельсінкі в «Леопардовій» співпраці повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола перед початком зустрічі глав оборонних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі.

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За словами глави Міноборони, «є багато способів брати в ній (коаліції – ред.) участь: тренування, запасні частини, логістика тощо». Савола також зазначив, що хоч Фінляндія має небагато танків, але вона все одно «залучена».

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🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.