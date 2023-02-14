Шмигаль: частина українців може залишитись без питної води через дії РФ на Каховській ГЕС

Каховська ГЕС

Також існує атомна загроза через зниження рівня води у Каховському водосховищі, яке необхідне для належного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Реклама Читати продовження

«Після 14 ракетних атак на українську енергосистему росіяни тепер намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води», — зазначив прем‘єр-міністр в Telegram.

За його словами, через дії РФ частина населених пунктів у яких здійснюється водопостачання з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води.

► Читайте також: Україна застерігає РФ від підриву Каховської ГЕС

Денис Шмигаль додав, що наразі виникає і великий ризик атомної катастрофи.

«Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям», — наголосив прем‘єр-міністр України.

🔻 12 лютого міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що дії росіян на Каховській ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи

🔻 1 лютого Марганецький водоканал повідомив, що рівень води у Каховському водосховищі впав на 1,4 м, що може призвести до проблеми з водопостачанням.

🔻 20 січня Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС