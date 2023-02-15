Боррель закликав якнайшвидше передати Україні танки

Танки для України

Про це глава європейської дипломатії заявив під час засідання Європарламенту, приуроченому до річниці вторгнення Росії в Україну. При цьому він зауважив, що результат війни буде вирішуватися навесні та влітку.

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«Я хочу звернутися до країн, які мають у себе сучасні танки, але вони просто стоять і вкриваються пилом, не використовуються. Передайте ці танки Україні, зробіть це якнайшвидше. Тому що ця весна та літо будуть вирішальними», — зазначив Боррель.

Водночас потрібно докладати всіх дипломатичних зусиль, щоб мир настав якомога швидше, зауважив голова європейської дипломатії на засіданні Європарламенту.

«Це не альтернативи. Вони не суперечать один одному. Ми повинні робити обидві речі паралельно. Ми повинні надати більше підтримки та активізувати наші дипломатичні зусилля», — зауважив глава європейської дипломатії.

Найближчим часом Боррель звернеться до Генерального секретаря ООН із проханням почати процес медіації, зазначив посадовець у виступі. Хоча до цього часу всі хто розмовляв з Путіним, зазнали невдачі і повернулися з повідомленням, що він хоче продовжувати цю війну, доки не досягне своїх військових цілей, підкреслив голова дипломатії.

«Путін вже програв енергетичну війну, так само як він програє війну в етичному та моральному плані, і навіть у військовому, хоча Україна ще не перемогла», — додав Верховний представник ЄС.

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🔻25 січня стало відомо, що Іспанія приєднається до «леопардової коаліції»

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🔻 24 січня у Норвегії заявили, що розглядають можливість надати Києву до 8 танків «Леопард 2»

🔻20 січня у Португалії ухвалили рішення надати Україні бронетранспортери M113, а також електрогенератори та боєприпаси.