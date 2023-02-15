Ви маєте бути в Європейському Союзі — прем’єр-міністр Швеції на брифінгу у Києві

ВІЗИТ СОЮЗНИКА

«Україна має право стати рівноправним членом Європейського Союзу». Про це Ульф Крістерссон заявив під час спільної пресконфренції з Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що Швеція, яка цього року головує в ЄС, підтримує прагнення України на шляху до євроінтеграції та вітає рішучі дії Києва з викорення корупції.

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Голова шведського уряду зазначив: дуже важливо, аби міжнародна спільнота продовжувала і надалі підтримувати Україну, адже ця війна ведеться також проти європейської безпеки та трансатлантичних цінностей.

«Завершення війни Росії проти України є питання глобальної безпеки і миру. Путін помиляється, якщо вважає, що час на його боці. Росія не зможе досягнути успіху, оскільки Ви, ЗСУ, люди України захищають свою свободу. І це вражає нас», — зазначив він.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон © AP - Efrem Lukatsky

Швецький прем’єр підкреслив, що Стокгольм ще до початку вторгнення був одним з найбільших донорів двосторонньої підтримки України. Цього року ця підтримка збільшена до $1 млрд 200 тис. Значну підтримка скандивська країна надає і через Європейський Союз.

«Дозвольте вас запевнити, що ми будемо надавати стільки підтримки, скільки потрібно, як економічного, так і в оборонному аспектах», — підкреслив Крістерссон.

Він зазначив, що до останнього пакету військової допомоги від Швеції увійшли 51 бойова машина і артилерійські системи «Арчер». Їх планують доставити до України якомога швидше.

Цього року Стокгольм вирішив також збільшити гуманітарну підтримку України та посилити допомогу для відбудови країни.

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15 лютого Ульф Крістерссон вперше відвідав Київ з початку головування у шведському уряді.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон © AP

🔻8 лютого парламент Швеції погодив передачу Україні військової допомоги на понад $400 млн.

🔻24 січня стало відомо, що Швеція передасть Києву енергообладнання.

🔻19 січня прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеція передасть Україні гаубиці Archer.

🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна.