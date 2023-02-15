Війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині, поранено 12 мирних жителів

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Реклама Читати продовження

«У місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує», — зазначив голова ОВА.

Він також розповів, що РФ обстріляла житловий мікрорайон «Сонячний» у Покровську близько 10-ї ранку, 15 лютого.

«За уточненою інформацією, росіяни завдали удару із РСЗВ Смерч», — додав Кириленко.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені

🔻 14 лютого війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини.

🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.