Війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину

Атака РФ

З важкої артилерії росіяни поцілили по Мирівській та Марганецькій громадах, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Реклама Читати продовження

«На територіях, уражених снарядами, працюють рятувальники. Люди не постраждали. Це - головне, бо зберегти кожне життя - і є наша основна мета», — зазначив голова ОВА.

► Читайте також: За добу РФ завдала 28 обстрілів з РСЗВ по цивільній інфраструктурі Покровська та Херсонщини

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині, поранено 12 мирних жителів.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.

🔻 15 лютого ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

🔻 14 лютого РФ завдала понад 25 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава.