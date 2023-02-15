ВІЗИТ СОЮЗНИКІВ

В Україні перебуває з візитом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Опубліковано:

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 15.02.23
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 15.02.23 © AP - Efrem Lukatsky
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Відео візиту оприлюднив президент України Володимир Зеленський. 

Реклама

«Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями», — зазначив очільник держави. 

Ульф Крістерссон вперше відвідав Київ з початку головування у шведському уряді.

 

► Читайте також: Міністр оборони Швеції побачив зруйнований південь України і пообіцяв нову допомогу

 

🔻8 лютого парламент Швеції погодив передачу Україні військової допомоги на понад $400 млн.

🔻24 січня стало відомо, що Швеція передасть Києву енергообладнання.

🔻19 січня прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеція передасть Україні гаубиці Archer.

🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна.

Завантажити додаток