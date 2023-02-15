В Україні перебуває з візитом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
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Відео візиту оприлюднив президент України Володимир Зеленський.
«Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями», — зазначив очільник держави.
Ульф Крістерссон вперше відвідав Київ з початку головування у шведському уряді.
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🔻8 лютого парламент Швеції погодив передачу Україні військової допомоги на понад $400 млн.
🔻24 січня стало відомо, що Швеція передасть Києву енергообладнання.
🔻19 січня прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеція передасть Україні гаубиці Archer.
🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна.