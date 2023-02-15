За добу РФ завдала 28 обстрілів з РСЗВ по цивільній інфраструктурі Покровська та Херсонщини

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок, під обстрілами знову опинилась лікарня в Бериславі, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Також протягом доби РФ завдала 17 авіаційних ударів по території України.

«В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, РФ розгорнула військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами», — йдеться у зведені.

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У Генштабі також розповіли, що росіяни шукають плавальні засоби в приватних садибах жителів Нової Каховки, щоб потім використовувати ці засоби для диверсій та провокацій.

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління РФ, 3 райони зосередження живої сили росіян та 2 його склади боєприпасів», — додали у Генштабі ЗСУ.

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині, поранено 12 мирних жителів.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.

🔻 15 лютого ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

🔻 14 лютого РФ завдала понад 25 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава.