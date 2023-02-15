Зеленський обговорив з президентом Азербайджану взаємодію на міжнародних майданчиках
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15 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
«Подякував за послідовну підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та за гуманітарну допомогу, що надається», — зазначив Зеленський у Telegram.
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🔻 15 лютого у Києві пройшла спільна пресконференція прем'єр-міністра Швеції та президента України. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що Швеція, яка цього року головує в ЄС, підтримує прагнення України на шляху до євроінтеграції та вітає рішучі дії Києва з викорення корупції.
🔻 27 січня в Ірані стався збройний напад на посольство Азербайджану