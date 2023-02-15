Зеленський і Байден можуть зустрітися у Польщі — ЗМІ

МОЖЛИВА ЗУСТРІЧ

Володимир Зеленський та Джо Байден під час візиту президента України до США 21 грудня 2022 р.

Таку інформацію з посиланням на джерела в українській владі повідомляє польське видання «Dziennik Gazeta Prawna».

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Зазначається, що організація офіційного візиту Зеленського до Польщі перебуває на завершальній стадії.

Найімовірніше, візит Зеленського відбудеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві чи Жешуві.

Польська дипломатія також працює над запрошенням якомога більшої кількості лідерів Бухарестської дев'ятки, зацікавлених у зміцненні східного флангу НАТО.

Планується, що Зеленський представить деталі української формули миру.

У виданні зазначають, що польська сторона не коментує повідомлення про запланований візит, посилаючись на міркування безпеки.

Про те, чи збирається Зеленський найближчим часом зустрітися із Байденом, українського президента запитали сьогодні, 15 лютого після пресконференції з прем’єр-міністром Швеції в Києві.

«Іноді ми зустрічаємося з президентом Байденом. Ви знаєте, що ми запрошували його, і коли буде в нього можливість, я думаю, що він з задоволенням відвідає Україну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства. Тим не менш, у нас сьогодні є різні засоби для спілкування з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні за їхню велику допомогу», — відповів Зеленський.

🔻10 лютого у Білому домі офіційно підтвердили, що Джо Байден їде до Польщі.

🔻 26 січня телеканал NBC повідомив, що Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

🔻 6 лютого у канцелярії Дуди повідомили, що Джо Байден має намір невдовзі здійснити візит до Польщі.

🔻 9 лютого президент США заявив, що не ухвалив рішення стосовно можливого візиту до Польщі ближчим часом.