ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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«Сьогодні на східному фронті захисники України знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52», — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві оборони України розповіли, що з 24 лютого РФ втратила вже дев'ять важких вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнцепьок».

«Одна з систем знищена воїнами 72 Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців», — зазначили у Міноборони.

🔻 14 лютого авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ РФ.

🔻 27 січня ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25.

🔻 10 лютого українські воїни збили російську крилату ракету на півдні країни.