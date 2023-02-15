Контракти на $522 млн: у США вироблятимуть артснаряди 155 калібру для України

Зброя для України

Рішення було ухвалено на тлі стурбованості тим, що запаси снарядів, наданих Україні Сполученими Штатами та іншими партнерами, стрімко вичерпуються. Перші поставки боєприпасів очікуються у березні.

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Міністерство оборони США оголосило, що дві компанії отримали держконтракти на 522 млн. доларів для виробництва 155-міліметрових снарядів для українських збройних сил, повідомляє BBC з посиланням на агентство AFP.

Виробництвом боєприпасів займуться компанії Northrop Grumman Systems Corp. та Global Military Products Inc. Згідно з графіком постачання снарядів в Україну має розпочатися у березні цього року, йдеться у заяві Міноборони.

Контракт профінансують з коштів Ініціативи безпекової підтримки України, створеної Пентагоном.

Тему нестачі боєприпасів обговорювали вчора на зустрічі партнерів України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, пише видання. Сполучені Штати ще кілька тижнів тому оголосили про намір розгорнути виробництво снарядів для ЗСУ на своїх потужностях, йдеться у публікації.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі «Раштайн» теж зауважив, що у війні Росії проти України використовується велетенська кількість артснарядів і ЗСУ зараз вистрілюють їх швидшими темпами, ніж західна промисловість встигає виробляти нових на стандартних потужностях.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Франція та Австралія також домовилися спільно нарощувати виробництво снарядів калібру 155 мм для української армії, пише видання.

🔻30 січня повідомлялося, що Франція та Австралія передадуть Україні декілька тисяч 155-мм снарядів.