Над Київщиною помітили повітряну кулю з відбивачами

НЕВІДОМІ ПОВІТРЯНІ КУЛІ

За допомогою таких предметів Росія намагається відволікти і виснажити українську ППО.

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Про це в ефірі нацмарафону розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Противних хоче, щоб ми витрачали на ці відбивачі, які коштують нічого, свої сили та засоби, зокрема зенітних ракетних військ», — зауважив він.

Куля має розмір метр на півтора. Вона наповнена газом, а на шнурку до неї прикріплено кутовий відбивач. Через те, що сигнал радіолокаційної станції відбивається від відбивача, радіотехнічним військам треба реагувати та відмічати це як повітряну ціль.

«Куля летить без сильної шкоди, а коли йде по ній робота нашими засобами, уламки можуть завдати школи, тому тривога. Дешево і сердито, можна сказати про ці кулі. Їх використовують, щоб нас стривожити. Статистика знищених БПЛА, «Орланів», які часто застосовували для повітряної розвідки, щодня росте, тому, вочевидь, (війська РФ) почали ощадливо використовувати їх і застосовувати кулі», — зазначив Ігнат.

За словами речника, такі кулі летять за вітром, тому можуть перетинати повітряний простір України. Наприклад, так вчора кулю занесло у Молдову. Сусідній країні довелося навіть тимчасово закрити повітряний простір.

«Там є комерційні рейси, відбивач міг попасти у двигун літака», — зауважив Юрій Ігнат.

🔻14 лютого у повітряному просторі Румунії помітили шпигунську кулю.

🔻13 лютого в США збили вже четвертий невпізнаний об’єкт.

🔻 4 лютого Збройні сили США збили китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона перетинала важливі військові об’єкти по всій Північній Америці.