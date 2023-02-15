Наслідки обстрілу Покровська: троє людей загинули, ще одинадцять — зазнали поранень
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Завершена рятувальна операція у Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей», — зазначив Кириленко.
Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу.
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