На другий день «Рамштайну» обговорюватимуть постачання Україні танків — Резніков

Рамштайн для України

Про це глава міноборони України повідомив у твітері. Він зауважив також, що другий день зустрічі міністрів оборони країн НАТО буде насиченим.

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Міністр оборони України у дописі подякував західним союзникам та заявив тему сьогоднішнього обговорення.

«Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтрашній графік буде насиченим. Більше часу приділимо обговоренню танків», — написав міністр.

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

Участь у зустрічі беруть 54 країни. Під час дев’ятого «Рамштайну» глава Пентагону Ллойд Остні вже заявив, що 8 країн нададуть Києву «Леопарди», також в Україну надійдуть «Челенджери» та танки від США та Чехії.

Ллойд Остін на зустрічі Рамштайн REUTERS - JOHANNA GERON

Напередодні зустрічі Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що питання надання Україні винищувачів обговорюється, та не є терміновим, головне ж наразі — доставити Києву те озброєння, що вже погоджено.

Єнс Столтенберг REUTERS - JOHANNA GERON

🔻 Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що перший день дев'ятого засідання «Рамштайну», яке відбувається 14-15 лютого в Брюсселі, приніс «сильні рішення», однак «далеко не все можна повідомляти публічно». Проте він наголосив, що «Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше».