Оборонпром Росії критично послаблений і не відповідає нагальним потребам РФ — британська розвідка

Висновки британської розвідки

Про ослаблення військового виробництва свідчать публічні заяви керівництва Росії, зазначають у твітері міноборони Сполученого Королівства.

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Зокрема, 9 лютого заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, Володимир Путін під час наради 12 лютого звинуватив у «дурості» віце-прем'єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість.

«Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну», — йдеться у дописі Міноборони.

За даними розвідки, військове виробництво РФ наразі не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні їм в Україні. Недостатньо швидко, ймовірно, відновлюються і запаси боєприпасів, пишуть у твітері Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XILK9JDeqM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KKcT027LpV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 15, 2023

🔻 28 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ вже неспроможна виробляти достатньо ракет для постійних масованих обстрілів.