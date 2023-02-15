Висновки британської розвідки

Оборонпром Росії критично послаблений і не відповідає нагальним потребам РФ — британська розвідка

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Навчання російських військових в Білорусі
Навчання російських військових в Білорусі AP - Alexander Zemlianichenko Jr
Автор тексту: Оксана Вітер

Про ослаблення військового виробництва свідчать публічні заяви керівництва Росії, зазначають у твітері міноборони Сполученого Королівства. 

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Зокрема, 9 лютого заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, Володимир Путін під час наради 12 лютого звинуватив у «дурості» віце-прем'єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість. 

«Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну», — йдеться у дописі Міноборони.

За даними розвідки, військове виробництво РФ наразі не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні їм в Україні. Недостатньо швидко, ймовірно, відновлюються і запаси боєприпасів, пишуть у твітері Міноборони. 

🔻 28 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ вже неспроможна виробляти достатньо ракет для постійних масованих обстрілів.

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