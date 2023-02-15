Росія атакує мирних Одна людина загинула внаслідок ранкового обстрілу Покровська — ДСНС Опубліковано: 15/02/2023 - 14:22 Наслідки обстрілу Покровська © ДСНС Автор тексту: Оксана Вітер Ще мінімум двоє залишаються під завалами. Реклама Читати продовження Наразі відомо про 12 постраждалих, пишуть у рятівній службі. Наслідки обстрілу Покровська © ДСНС На місці задіяно 15 одиниць техніки. Обстрілом зруйнована покрівля та квартири на 5-му поверсі 1-го та 2-го під’їздів 5-поверхового будинку, пишуть в ДСНС. Завантажити додаток Російсько-українська війна Обстріли Воєнні злочини Донбас