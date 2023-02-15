Росія атакує мирних

Одна людина загинула внаслідок ранкового обстрілу Покровська — ДСНС

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Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська © ДСНС
Автор тексту: Оксана Вітер

Ще мінімум двоє залишаються під завалами. 

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Наразі відомо про 12 постраждалих, пишуть у рятівній службі.

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська © ДСНС

На місці задіяно 15 одиниць техніки.  

Обстрілом зруйнована покрівля та квартири на 5-му поверсі 1-го та 2-го під’їздів 5-поверхового будинку, пишуть в ДСНС. 

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