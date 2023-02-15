Олексій Резніков повідомив, що він залишається на посаді міністра оборони України

(НЕ) ЗАМІННІ КАДРИ

Очільник Міноборони заявив, що на поточній посаді його попросив залишитися президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Guardian.

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«На запитання, чи планує він залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: Так, це було рішення мого президента», — йдеться у видані.

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Чутки щодо ймовірної відставки Олексія Резнікова виникли після гучного скандалу пов'язаного із публікацією журналістами даних щодо закупівлі Міністерством оборони продукти для армії за завищеними цінами.

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5 лютого Резніков повідомив, що готовий до того, що його можуть звільнити. Водночас очільник Міноборони заявив, що це рішення має ухвалювати президент Володимир Зеленський.

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На тлі скандалу із закупівлею харчів для ЗСУ у відставку подав В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Також був звільнений і відповідальний за закупівлі голова профільного департаменту Богдан Хмельницький. Правоохоронці також повідомили йому про підозру в зловживаннях.

🔻 14 лютого Уряд України призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

🔻 10 лютого Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів.

🔻 7 лютого у ВР проголосували за призначення Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ України та Василя Малюка головою СБУ.

🔻 5 лютого народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що міністр оборони України Олексій Резніков може бути відправлений у відставку на тлі корупційних скандалів у Мінобороні. За даними нардепа, Резніков може очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Тоді ж Железняк повідомив, що МВС та СБУ можуть отримати постійних очільників. Він зазначив, що ними стануть ті, хто зараз в.о.: Ігор Клименко та Василь Малюк.

🔻Також 5 лютого, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що «Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. МВС – Ігор Клименко. СБУ – Василь Малюк». А 6 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що він не отримував пропозиції очолити Мінстратегпром.

🔻 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув від виконання обов’язків голови Служби безпеки України Івана Баканова.