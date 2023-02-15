ДОПОМОГА УКРАЇНІ

ООН просить виділити $5,6 млрд на гуманітарну допомогу Україні

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Центр Бахмута після російських обстрілів
Центр Бахмута після російських обстрілів © AP - Libkos
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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21,8 млн українців наразі потребують гуманітарної допомоги, повідомляють в Організації Об’єднаних Націй. 

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«Війна продовжує щодня спричиняти смерть, руйнування та переміщення людей у приголомшливих масштабах. Ми повинні зробити все можливе, щоб охопити найбільш важкодоступні громади, включно з тими, що знаходяться поблизу лінії фронту», — зазначив голова гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс France Press.

Гріффітс повідомив, що з цієї суми понад $1,7 млрд необхідно для допомоги понад чотирьом мільйонам українських біженців, розміщених у Східній Європі. 

Більша частина цієї суми піде до Польщі, яка приймає понад 1,5 мільйона українських біженців, і Молдови, основної транзитної країни для українців, які прямують далі до Європи. 

«Потрібна продовження міжнародної підтримки та солідарності, поки біженці не зможуть повернутися до своїх домівок у безпеці та гідності, що також має залишатися пріоритетом», — підкреслили в ООН. 

 

🔻4 лютого в ООН повідомили, що майже 5 мільйонів українців, які втекли від війни, зареєстровані у Європі.

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