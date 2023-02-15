Прем’єр-міністр Швеції провів зустріч із Денисом Шмигалем та відвідав Бородянку

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту в Україну

З українським колегою Ульф Крістерссон обговорив військову допомогу та посилення санкційного тиску на РФ.

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Про це повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України зазначив, що було розглянуто питання відновлення енергетичної структури України та збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.

Крім того, окрему увагу на зустрічі було приділено створенню спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ.

Побачити на власні очі наслідки воєнних злочинів росіян, Ульф Крістерссон зміг в деокупованій Бородянці. Місто на Київщині швецький прем’єр відвідав разом із генпрокурором Андрієм Костіним.

«Хоча наслідки війни в Бородянці все ще помітні, я щиро вірю, ми відродимо її за підтримки наших партнерів, зокрема, Швеції. Cподіваємося, Швеція й надалі діятиме рішучо для притягнення керівництва РФ до відповідальності, підтримуючи створення Спеціального трибуналу та роботу Міжнародного центру з переслідування злочину агресії», — зауважив Костін.

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15 лютого Ульф Крістерссон вперше відвідав Київ з початку головування у шведському уряді. На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським він повідомив, що Швеція передасть Києву 51 бойову машину і артилерійські системи «Арчер». Їх планують доставити до України якомога швидше.

🔻8 лютого парламент Швеції погодив передачу Україні військової допомоги на понад $400 млн.

🔻24 січня стало відомо, що Швеція передасть Києву енергообладнання.

🔻19 січня прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що Швеція передасть Україні гаубиці Archer.

🔻11 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що для країн ЄС головним пріоритетом залишатиметься Україна.