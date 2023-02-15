Російська армія продовжує обстрілювати Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені
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15 лютого РФ вдарила по Покровську на Донеччині: щонайменше дві людини поранено. Попередньо, росіяни знову застосували ракети. У місті пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Рятувальникам вдалося витягнути зі зруйнованого під’їзда двох людей.
У місті триває рятувальна операція.
За інформацією Кириленка, у Бахмуті Донецької області минулої доби загинула одна людина. Ракетного удару зазнала Костянтинівка. Поранено 1 людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і Палац культури. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки. У Чаосвому Ярі, що три години був під обстрілом із градів, пошкоджено щонайменше 12 будинків, підприємство, промзона і газогін. Декілька будинків пошкоджено також у Сіверську.
За минулу добу російські війська 38 разів обстріляли Херсонську область та 9 раз обласний центр. Населені пункти потерпали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії.
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині зазнали поранень двоє цивільних, повідомили у військовій адміністрації.
Через обстріли у Херсоні пошкоджені житлові будинки та медичний заклад.
По лікарні в обласному центрі росіяни гатили з артилерії двічі за минулу добу.
Дивом обійшлось без жертв, зазначають в адміністрації. Проте сама лікарня зазнала серйозних руйнувань.
Зі слів керівника медзакладу Вʼячеслава Мусата, постраждали декілька корпусів лікарні – головний, лікувальний та приймальний покій. Там вибито чимало вікон, а також пошкоджено дах.
🔻 14 лютого війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини.
🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.