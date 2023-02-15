Російська армія продовжує обстрілювати Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені

АТАКА ПО МИРНИХ

15 лютого РФ вдарила по Покровську на Донеччині: щонайменше дві людини поранено. Попередньо, росіяни знову застосували ракети. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рятувальникам вдалося витягнути зі зруйнованого під’їзда двох людей.

У місті триває рятувальна операція.

За інформацією Кириленка, у Бахмуті Донецької області минулої доби загинула одна людина. Ракетного удару зазнала Костянтинівка. Поранено 1 людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і Палац культури. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки. У Чаосвому Ярі, що три години був під обстрілом із градів, пошкоджено щонайменше 12 будинків, підприємство, промзона і газогін. Декілька будинків пошкоджено також у Сіверську.

За минулу добу російські війська 38 разів обстріляли Херсонську область та 9 раз обласний центр. Населені пункти потерпали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії.

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині зазнали поранень двоє цивільних, повідомили у військовій адміністрації.

Через обстріли у Херсоні пошкоджені житлові будинки та медичний заклад.

По лікарні в обласному центрі росіяни гатили з артилерії двічі за минулу добу.

Дивом обійшлось без жертв, зазначають в адміністрації. Проте сама лікарня зазнала серйозних руйнувань.

Зі слів керівника медзакладу Вʼячеслава Мусата, постраждали декілька корпусів лікарні – головний, лікувальний та приймальний покій. Там вибито чимало вікон, а також пошкоджено дах.

🔻 14 лютого війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини.

🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.