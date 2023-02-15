Російські літаки увійшли в зону розпізнавання ППО Аляски

ЗАБЛУКАЛИ

Північноамериканське аерокосмічне агентство (NORAD) 13 лютого 2023 року виявило, точно відстежило та перехопило чотири російські літаки над зоною розпізнавання ППО Аляски.

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Два винищувачі NORAD F-18 перехопили російські літаки ТУ-95 BEAR-H і СУ-35. Для підтримки цієї операції були також розгорнуті два F-35A, E-3 Sentry (AWACS) і два стратотанкери NORAD KC-135.

Про це вказано у офіційній заяві агентства.

Le NORAD effectue une interception de routine d’aéronefs russes dans la zone d’identification de défense aérienne pic.twitter.com/bUDqi0MnN2 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) February 14, 2023

У NORAD зазначають, що повітряного простору США або Канади літаки не порушували.

У командуванні також додали, що російські літаки часто заходять в зону ППО Аляски, проте ці дії не розглядаються як загроза чи провокація.

«NORAD передбачав цю діяльність і був готовий здійснити це заплановане перехоплення», — підкреслили у заяві.

В аерокосмічному агентстві також зазначили, що ця російська діяльність жодним чином не пов'язана з нещодавніми операціями з ліквідації невідомих об’єктів над США та Канадою.

Повідомляється, що NORAD точно відслідковує та ідентифікує іноземні військові літаки, які проникають в зону американської ППО. У разі необхідності іноземні повітряні судна супроводжують на вихід із зазначеної зони.

🔻14 лютого російські літаки порушили повітряний простір Польщі. Два російські штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. На перехоплення вилетіли два нідерландських літаки F-35, що тимчасово базуються у Польщі. Вони супроводжували російські літаки, поки ті не залишили повітряний простір країни.