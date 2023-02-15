Росіяни намагаються взяти під повний контроль Донеччину та Луганщину — Генштаб

Атаки та обстріли РФ

Армія РФ зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, пишуть військові.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у зведенні.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове — Донецької.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микільське та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню постраждали Херсон та передмістя, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Росіяни приховують масові втрати, зазначають у Генштабі. Зокрема, у районі Красної Зорьки Сімферопольського району окупованого Криму біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються, йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А ракетні та артилерійські частини уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили армії РФ, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби росіян.

🔻 14 лютого у Генштабі повідомили, що росіяни наступають на п'яти напрямках у трьох областях.

🔻 13 лютого у Генштабі повідомляли, що РФ завдала 4 ракетних удари та здійснила 85 пострілів з РСЗВ за добу – Генштаб.

🔻 10 лютого Генштабі повідомили, що РФ проводить фільтраційні заходи на окупованих територіях.

🔻 6 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках.