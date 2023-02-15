РФ утримує щонайменше шість тисяч українських дітей з метою «політичного перевиховання»

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ

Дослідники Єльського університету виявили 43 табори для українських дітей під управлінням Москви. Їх може бути набагато більше, адже мережа цих закладів тягнеться від одного кінця Росії до іншого.

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Про це повідомляє Reuters.

«Основною метою табору, який ми визначили, є політичне перевиховання», — сказав один із дослідників Натаніель Реймонд.

Серед дітей, як ті, хто перебував під опікою батьків або сімей, так і ті, хто перебував під опікою українських державних установ до вторгнення.

Деякі з неповнолітніх були переміщені через систему та усиновлені російськими сім’ями або передані в прийомні сім’ї в Росії, йдеться у звіті.

Наймолодшій дитині, виявленій у російській програмі, було лише чотири місяці, найстаршій — 17.

Дослідники зазначають, що це може бути доказом того, що Росія вчинила геноцид під час війни в Україні. Згідно з Женевською конвенцією, передача дітей з метою зміни або знищення національної ідентичності є складовою злочину геноциду.

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🔻8 лютого стало український омбудсман повідомив, що генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ. На знак протесту Дмитро Лубінець вийшов із організації.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму.

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.