СБУ запобігла спробам РФ заволодіти українськими суднами в Іспанії

Злочини РФ

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі.

Служба безпеки спільно з правоохоронцями Іспанії завадила керівництву підсанкційної компанії з РФ заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту.

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За даними СБУ, представники РФ «домовились» з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім судна, вартістю у понад $10 млн планували передати російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

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«СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України», — зазначили у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

🔻 10 лютого СБУ повідомила про підозру Тетяну Монтян у зв'язку із виправдовуванням нею збройної агресії РФ проти України.

🔻 6 лютого СБУ повідомила про підозру керівнику російської залізниці, який сприяв вторгненню РФ в Україну

🔻 3 січня СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: службою безпеки було зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту РФ.