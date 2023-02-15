Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору

Зернова ініціатива

Спільну заяву випустили міністерство інфраструктури та МЗС. Главі відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

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Представники РФ в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців поспіль затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор. Вони уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час. Щодня із запланованих 10 інспекцій відбувається менше половини, йдеться у заяві.

Наразі у Босфорі утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць.

«Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки», — підкреслили у зверненні.

Така політика призвела до зниження вантажообігу в рамках зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця тенденція набирає обертів, зауважили у зверненні. Насамперед, через дії Росії продовольство недоотримують країни Глобального Півдня, зокрема Африки та Азії, зазначили в заяві.

«Натомість, руйнуючи портову інфраструктуру України, створюючи безпекові загрози для українських південних регіонів зі сторони Чорного моря та перешкоджаючи роботі Чорноморського зернового коридору, Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів», — підкреслили у зверненні.

Об'єм перевезень через порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році перевищив показники попереднього та склав понад 250 млн тонн. При цьому інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються, зауважили у зверненні.

«Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря», — підкреслили у заяві.

🔻 Станом на 16 січня у Босфорі застрягло 22 судна з агропродукцією: росіяни продовжують блокувати інспекцію.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.