Україна стане членом НАТО після перемоги – Столтенберг

Високі заяви

Для цього Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет. Про це сказав Генсек НАТО на брифінгу після засідання Північноатлантичної ради, пише Укрінформ.

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Позиція Альянсу по Україні залишається незмінною, зауважив Столтенберг.

«Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні», — заявив генсек.

Для досягнення ж перемоги та гарантій збереження України як суверенної незалежної держави необхідна постійна підтримка партнерів, наголосив генсек Альянсу.

«Отже, головним, найактуальнішим фокусом союзників по НАТО є гарантування отримання Україною зброї, боєприпасів, яких вона потребує для того, щоби відкинути російських загарбників», — сказав Столтенберг.

Найкращим доказом, що підтримка працює, є успіхи, які Україна демонструє на полі бою, сказав генсек.

Наразі Альянс також допомагає Україні перейти від озброєнь та доктрин радянських часів до стандартів НАТО, провести оборонну та безпекову реформи. Це наблизить Україну до Альянсу, зазначив Столтенберг.

Союзники тісно співпрацюють працюють з керівництвом України і в питанні прозорості та підзвітності, підкреслив Столтенберг.

Генсек Альянсу також нагадав, що нещодавно новими членами НАТО стали Чорногорія і Північна Македонія, проти членства яких виступала Росія.

Ще дві країни — Фінляндія і Швеція — дуже близькі до вступу і все більше інтегруються до структур НАТО.

Сьогодні в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю міністрів оборони країн НАТО, на яке були запрошені Фінляндія та Швеція.

🔻 14 лютого напередодні «Рамштайну» Столтенберг заявив, що Путін готується не до миру, а до нової війни