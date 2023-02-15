Україні потрібно кілька місяців на підготовку до деокупації територій – Резніков

Деокупація територій

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу під час 9-ої зустрічі у форматі «Рамштайн». Він зазначив, що спочатку до України має надійти необхідна техніка, а військові — завершити навчання.

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За словами глави Міноборони, дії з деокупації потребують відповідної підготовки. До України має надійти техніка західних партнерів. А терміни її постачання залежать від строків навчання українських військових.

«Тобто техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на «Бредлі», на «Мастифах» або на «Страйкерах», – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі», — зауважив Резніков.

Звільнення ж територій після відповідної підготовки здійснюється згідно з рішеннями Генштабу ЗСУ, зауважив міністр.

«Тому що в них (військових - ред.) задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події», — зазначив Резніков.

🔻 Напередодні Олексій Резніков заявив, що на другий день «Рамштайну» обговорюватимуть постачання Україні танків.

🔻14 лютого глава Пентагону заявив, що найближчим часом Україні нададуть «Леопарди» та «Челленджери».

🔻 13 лютого повідомлялося, що українські танкісти прибули на навчання до Польщі.