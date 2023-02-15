Уряд Італії схвалив шостий пакет допомоги Україні

Допомога союзників

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише ANSA.

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«Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами», — зазначив Таяні.

Також на тлі нещодавнього скандалу через коментарі експрем'єра та лідера партії «Вперед, Італіє» Сільвіо Берлусконі із критикою президента України Володимира Зеленського, очільник МЗС наголосив, що Італія підтримує Київ.

Він також додав, що коментарі Берлусконі не означають змін політики країни щодо України.

🔻 14 лютого Берлусконі заявив, що Італія завжди підтримувала український народ а італійський парламент без вагань голосував за військову та фінансову допомогу Україні.

🔻 12 лютого Сільвіо Берлусконі розкритикував президента України Володимира Зеленського та заявив, що Україна нібито «нападала на Донбас» а США не повинні допомагати Києву зброєю та грошима.

🔻3 лютого стало відомо, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «МАМБА».