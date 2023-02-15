Фонд допомоги: Україна отримає озброєння на €225 млн

Допомога союзників

Засідання Контактної групи з питань оборони України міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія погодили надання ЗСУ першої партії військової допомоги від Міжнародного фонду для України (IFU) загальною вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомило міністерство оборони Великої Британії.

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В межах першого пакету допомоги Україна отримає артилерійські боєприпаси, безпілотні авіаційні системи, запасні частини для танків, засоби радіоелектронної боротьби та інше.

«Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст боєздатності Збройних Сил України та підтримає їх здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії демонструє відданість Сполученого Королівства та наших союзників забезпеченню отримання Україною життєво важливої військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення Росії», — заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Оголошення про першу партію допомоги Україні відбулося за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-донорів IFU на саміті НАТО в Брюсселі.

Крім Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії, до фінансування IFU також долучилися Ісландія та Литва. Країни вже зробили внески на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів (близько €585 млн — ред.).

«Угода про фінансування демонструє зобов'язання Великобританії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Разом із членами Альянсу ми продовжуємо забезпечувати навчання та обладнання для країни, маючи можливість збільшити цю підтримку, якщо Україна опиниться під загрозою», — зазначили у Міноборони Великої Британії.

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Також після ранкової зустрічі представників країн-членів НАТО,18 європейських країн підписали спільну угоду, яка започаткує Ініціативу союзницького постійного спостереження з космосу (APSS). Очікується, що ця ініціатива почне діяти у 2025 році.

Серед країн-підписантів: Велика Британія, Бельгія, Болгарія, Канада, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Туреччина та Швеція. Вони домовились, що вивчатимуть потенціал космосу для обміну даними з національних супутників спостереження.

«Незаконне вторгнення Росії в Україну підкреслило важливість постійного потенціалу космічного спостереження, який також є одним із узгоджених стратегічних результатів Північноатлантичної ради в рамках її Спільного бачення розвідки, спостереження та розвідки 2030+», — йдеться у пресрелізі.

🔻 15 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання Північноатлантичної ради заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги.

🔻 14 лютого глава міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що «союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні».

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу будуть забезпечувати Київ «тим, що йому потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру».