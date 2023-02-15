Швейцарія дозволила розпочати конфіскацію заморожених активів оточення Януковича

Конфіскація активів

Віктор Янукович з Володимиром Литвином та Миколою Азаровим на святкуванні Дня Незалежності у Києві 24 серпня 2012 року.

Федеральна рада країни вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів оточення експрезидента України Віктора Януковича на загальну суму понад $140,5 млн.

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Ці активи були заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року, повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

«Через кілька днів після усунення Віктора Януковича у 2014 році Федеральна рада наказала заморозити будь-які активи у Швейцарії експрезидента України та його оточення. У наступні місяці Україна порушила кримінальне провадження щодо конфіскації цих заморожених активів у Швейцарії, подавши кілька листів-прохань про взаємну допомогу до швейцарської влади. Відтоді Швейцарія надала Україні численні документи та інші докази», — йдеться у повідомлені.

Федеральна рада країни зазначила, що у зв'язку із складнощами Києва із конфіскацією активів, депонованих у Швейцарії на тлі військова агресія Росії проти України, «початок процедури конфіскації наразі є можливим та доцільним».

«Процедура конфіскації у Швейцарії застосовуватиметься до всіх активів, які підлягають конфіскації, на загальну суму понад 130 мільйонів швейцарських франків. Цим кроком Швейцарія підтримує Україну», — додали у повідомлені.

Федеральному департаменту фінансів Швейцарії вже доручили відкрити низку проваджень щодо конфіскації активів політично значущих осіб та їхніх близьких спільників, які пов'язані з Януковичем. Активи, які будуть остаточно конфісковані — повернуть Україні відповідно до міжнародної угоди.

Зазначається, що це рішення не пов’язане з санкціями проти Росії, які були прийняті у 2022 році.

🔻 5 лютого Зеленський позбавив українського громадянства низку діячів часів Януковича.

🔻 17 січня Януковича заочно заарештували у справі про розстріл мітингувальників під час Революція Гідності.

🔻 14 грудня Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме та нерухоме майно, а також та кошти Януковича і наближених до нього осіб.

🔻 19 грудня Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо держзради колишнього президента України Януковича та екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова. За даними ДБР Янукович та Азаров підготували та імплементували так звані «Харківські угоди», які дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому.

🔻 У травні 2022 року у Швейцарії розпочали перше провадження щодо конфіскації активів оточення Януковича.