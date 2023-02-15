Якщо Путін хоче миру, він має залишити Україну — міністерка оборони Канади

Допомога союзників

Про це Аніта Ананд заявила на брифінгу напередодні другого дня «Рамштайну» у Брюсселі. До того дня партнери надаватимуть Києву постійну, зокрема, й збройну підтримку, підкреслила міністерка.

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Обсяг допомоги, наданої Канадою, сягнув двох мільярдів доларів на військову підтримку, та п'яти — на гуманітарну, зазначила міністерка. Аніта Ананд підкреслила , що західні партнери, та зокрема, й Канада, мають намір і надалі надавати Києву збройні системи та нарощувати виробництво боєприпасів, у тому числі і снарядів 155 калібру.

Наразі у Брюсселі триває дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн». Глава Міноброни України Олексій Резніков напередодні повідомив, що сьогодні партнери здебільшого обговорюватимуть постачання танків.

🔻 Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що перший день дев'ятого засідання «Рамштайну», яке відбувається 14-15 лютого в Брюсселі, приніс «сильні рішення», однак «далеко не все можна повідомляти публічно». Проте він наголосив, що «Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше».